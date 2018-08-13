Медведев: США объявили экономическую войну России

Итак, сам премьер Дмитрий Медведев заявил, что Штаты фактически объявили нам экономическую войну. А раз так, то на такие вызовы нужно отвечать адекватно. Другое дело, что у России нет американских глобальных возможностей наносить реально чувствительные ответные удары. А потому все возможные обсуждаемые жёсткие противодействия все последние несколько лет ритуально сводятся к запрету на поставки ракетных двигателей и важнейших для «боингов» титановых конструкций. Оно и понятно — наши объёмы взаимной торговли и экономической взаимозависимости невелики.

Всё, конечно, правильно, вот только отдача от таких ударов будет солидной: наши предприятия потеряют важнейшие для их сохранения источники финансирования. А такие контрсанкции в чём-то станут только дополнением к американским ограничениям.

Куда более приемлемым выглядит предложение, в случае запрета на полёты лайнеров «Аэрофлота» в США, ограничить до минимума, а то и просто запретить закрыть воздушных коридор штатовским самолетам над российской территорией. Ясно, что вот это — уже более чёткий удар по американскому карману, поскольку облёт потребует и значительного перерасхода всё более дорогого авиационного керосина, и, возможно, дополнительных промежуточных посадок. Но опять-таки неизвестно, как на такую контрсанкцию отреагируют в Европе, где под американским нажимом могут применить дополнительные ограничения к нашим авиакомпаниям.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Kristof Van Accom

Следовательно, такие дежурные угрозы вряд ли произведут на «наших американских партнёров» сильное впечатление. Но и на повторение карибского кризиса вряд ли в Москве решатся, хоть и раздаются голоса, что у американских ястребов происходит прояснение в головах только в том случае, когда к их вискам приставлен ядерный ствол.

Так что, нет никакого стойкого противоядия против штатовского беспредела? Против наглых утверждений, что Россия является экзистенциональной угрозой для Соединённых Штатов. А потому само её существование в нынешней конфигурации не приемлемо?

Ясно, раз война, то ответный удар должен быть дерзким и неожиданным, таким, чтобы, как в том самом дзюдо, силу соперника использовать против него самого. Взять, к примеру, тот же Крым, который находится под двойными санкциями, и на территории которого не рискует работать даже Макдональдс

А что если объявить такую территорию свободной от действия любых американских патентов и авторских прав? В конце концов, не так давно наш арбитражный суд разрешил использовать формулу американского лекарства, признанного жизненно важной для значительной категории больных. То есть в Крыму, закрытому фактически для западного бизнеса под угрозой штатовской мести, создаётся такой своеобразный патентный офшор, в котором автоматически снимаются все ограничения на использование зарубежного ноу-хау.

Конечно, даже угроза такой акции вызвала бы в Вашингтоне взрыв возмущения. Но война есть война. Или сопротивляться или капитулировать. И иногда угроза выглядит куда действеннее самой её реализации.