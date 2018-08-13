Перспектива для России: есть ли жизнь без доллара

Есть ли жизнь без доллара? Зарубежный опыт и перспектива для России

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что американская валюта становится рискованным инструментом для расчетов в международной торговле. Он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле с Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Каковы перспективы отказа от доллара и что в этом случае будет с валютными вкладами россиян?

«Несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и контрактные расчеты осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, другие свободно конвертируемые валюты, да и, в конце концов, национальную валюту», — заявил министр финансов России в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Сергей Хестанов: По словам Силуанова, устойчивость доллара подрывают действия американских властей. Ранее США анонсировали введение против России нового пакета санкций. Жить в условиях самых жестких ограничений можно, в том числе и совсем без доллара — опыт есть, напоминает доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер»

«Если обратиться к иранскому опыту, который достаточно хорошо изучен, то сам по себе отказ от долларов в международных расчетах какой-то катастрофы не вызывает. В конце концов, Иран достаточно давно находится под жесткими американскими санкциями и, в общем-то, успешно использует вместо доллара евро. Вместе с тем идея перейти на собственную национальную валюту в расчетах по крупным международным поставкам нефти выглядит совершенно фантастично, что подтверждается и иранской практикой. Поэтому мне кажется, что данные заявления министра финансов стоит рассматривать как предупреждение о том, что Россия готова к любому варианту развития событий».

Если ко всему готова Россия, то российские компании должны готовиться. В первую очередь, к потерям — на конвертации валют, комиссиях и оплате услуг посредников. Никто сейчас не может предсказать, сколько именно может стоить переход от доллара к евро, а если это будет какая-то другая валюта, вопросов еще больше.

Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«В российской истории мы наблюдали заморозку вкладов. Правда, в Советском Союзе не было валютных вкладов, были только рублевые, но они были заморожены. А опыт принудительной конвертации валютных вкладов есть, например, у Аргентины. В начале этого века в ходе валютного кризиса там как раз были применены и заморозка, и конвертация. Набор отличный — снотворное и слабительное одновременно».

Глава ВТБ Андрей Костин настроен оптимистичнее. Еще в мае в интервью Business FM на Петербургском экономическом форуме он говорил, что план действий есть даже для самого жесткого сценария. Во-первых, банк запасся наличными долларами, а во-вторых, проработал схемы, при которых клиенты за долларами смогут перейти в другие банки, если возникает такая необходимость.

Но и Андрею Костину, и другим опрошенным Business FM экспертам как минимум очень не хочется верить в то, что действительно дойдет до отказа от доллара и прочих крайностей. В каждом комментарии о возможных самых негативных перспективах чаще всего можно услышать слово «если». Впрочем, с учетом того, что у США уже есть санкционный «пакет Скрипалей», приходится признать, что на каждое российское «если» у наших партнеров, к сожалению, есть свое highly likely.