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ЦБ Турции объявил о мерах по поддержке лиры
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ЦБ Турции объявил о мерах по поддержке лиры 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Центральный банк Турции объявил о мерах по поддержке турецкой лиры, которая рекордно подешевела к доллару США. ЦБ пообещал предоставить банкам страны необходимую ликвидность.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился повысить в два раза пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. После этого курс турецкой лиры в ночь на понедельник обновил исторический минимум — 7,1326 лиры за доллар.
"Всю ликвидность, необходимую банкам, предоставят при одновременном повышении лимита банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой с 7,2 млрд до 20 млрд евро", — отмечает ЦБ Турции, сообщает "Прайм".
Кроме недельных ставок по валютным заимствованиям турецкие банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. При необходимости ЦБ Турции намерен объявлять тендеры по долгосрочным ставкам РЕПО и валютным размещениям со сроком погашения 91 день.
Банки получат свободу управления гарантиями на операции в турецкой лире в зависимости от видов и сроков процентных ставок.
"Эти изменения приведут к росту на 3,8 млрд объема свободных банковских гарантий в турецкой лире", — поясняет ЦБ Турции.
Текущий лимит валютных резервов для турецких банков при необходимости может превысить нынешние $50 млрд Кроме того, ЦБ Турции может облегчить условия получения валютных резервов.
Одновременно ЦБ Турции повысил в среднем до 8% максимальный лимит по обязательствам в иностранной валюте.
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