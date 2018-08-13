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Fitch повысило рейтинги Греции сразу на две ступени
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Fitch повысило рейтинги Греции сразу на две ступени — до «BB-» со стабильным прогнозом 

Прайм 43 минуты назад
Фото: Reuters
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в местной и иностранной валютах сразу на две ступени, до "BB-" с "B", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.
Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах подтверждены на уровне "B". Рейтинг странового потолка повышен до "BBB-" с "BB-".
"Завершение окончательного обзора греческой программы Европейского механизма стабильности (ESM) открывает путь к успешному выходу из программы ESM 20 августа 2018 года. Сопутствующие долговые меры улучшают… устойчивость госдолга", — объясняет агентство свое решение в релизе.
Агентство отметило улучшение состояния государственных финансов страны. В 2017 году профицит бюджета Греции составил 0,8% от ВВП, что выше показателя прошлого года в 0,6%, первичный профицит составил 4% от ВВП, говорится в релизе. Показатель первичного профицита оказался значительно выше ожиданий аналитиков агентства, которые прогнозировали индикатор на уровне 1,9% от ВВП. Fitch ожидает, что бюджетные показатели Греции останутся высокими после выхода из программы.
ESM сообщил 6 августа, что перечислил Греции последний транш кредита в 15 миллиардов евро из программы внешней финансовой помощи. После этого транша размер греческого буфера ликвидности составит 24 миллиарда евро. Эта сумма будет способна покрыть нужды Греции в финансировании в течение 22 месяцев после ее долгожданного выхода из программы внешней финпомощи 20 августа текущего года.
Агентство ожидает роста ВВП страны в текущем году на 2%, а в 2019 году — на 2,3%.
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