Fitch повысило рейтинги Греции сразу на две ступени — до «BB-» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в местной и иностранной валютах сразу на две ступени, до "BB-" с "B", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах подтверждены на уровне "B". Рейтинг странового потолка повышен до "BBB-" с "BB-".

"Завершение окончательного обзора греческой программы Европейского механизма стабильности (ESM) открывает путь к успешному выходу из программы ESM 20 августа 2018 года. Сопутствующие долговые меры улучшают… устойчивость госдолга", — объясняет агентство свое решение в релизе.

Агентство отметило улучшение состояния государственных финансов страны. В 2017 году профицит бюджета Греции составил 0,8% от ВВП, что выше показателя прошлого года в 0,6%, первичный профицит составил 4% от ВВП, говорится в релизе. Показатель первичного профицита оказался значительно выше ожиданий аналитиков агентства, которые прогнозировали индикатор на уровне 1,9% от ВВП. Fitch ожидает, что бюджетные показатели Греции останутся высокими после выхода из программы.

ESM сообщил 6 августа, что перечислил Греции последний транш кредита в 15 миллиардов евро из программы внешней финансовой помощи. После этого транша размер греческого буфера ликвидности составит 24 миллиарда евро. Эта сумма будет способна покрыть нужды Греции в финансировании в течение 22 месяцев после ее долгожданного выхода из программы внешней финпомощи 20 августа текущего года.

Агентство ожидает роста ВВП страны в текущем году на 2%, а в 2019 году — на 2,3%.