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Американская Cheniere договорилась 25 лет продавать СПГ тайваньской CPC
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Американская Cheniere договорилась 25 лет продавать СПГ тайваньской CPC 

Вести Экономика 35 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 августа — «Вести. Экономика». Cheniere Marketing International Llp, дочернее подразделение американского производителя сжиженного природного газа (СПГ) компании Cheniere Energy Inc, заключила долгосрочное соглашение с тайваньской CPC Corporation о продаже 2 млн тонн СПГ в год в течение 25 лет, говорится в сообщении Cheniere.
"CPC согласилась покупать примерно 2 млн тонн СПГ в год у Cheniere Marketing на условиях DES (delivered ex-ship — продавец несет все расходы и риски при доставке товара в названный порт назначения до момента его разгрузки) в течение 25 лет. Контракт начнет действовать с 2021 года", — отмечается в сообщении компании.
Американская энергокомпания Cheniere Energy была основана в 1996 году, она занимается разработкой, строительством и эксплуатацией терминалов сжиженного природного газа и сбытом СПГ.
Компания в данный момент достраивает свой СПГ-завод в штате Луизиана, а также занимается строительством второго завода по переработке газа в Техасе.
Как писали «Вести. Экономика», новые пошлины на товары из США стоимостью $60 млрд, которые Китай угрожает ввести, приведут к значительным изменениям на энергетических рынках, поскольку американский СПГ попал в тарифный список, обнародованный Пекином
Последние шаги Пекина удивили аналитиков, поскольку ранее Китай воздерживался от включения топлива в список товаров, которых коснутся пошлины. Использование природного газа — важная часть усилий страны по борьбе с загрязнением окружающей среды.
Если пошлины на импорт СПГ будут введены, это «нанесет серьезный удар по газовой промышленности США и политике „энергетического доминирования“, проводимой президентом [Дональдом] Трампом», — заявил старший аналитик по Азии в консалтинговой компании Verisk Maplecroft Хьюго Бреннан.
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