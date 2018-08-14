Получены все разрешения на «Северный поток-2» в России

Nord Stream 2 получила все разрешения на строительство «Северного потока — 2» в России

Nord Stream 2 получила все разрешения для строительства газопровода «Северный поток — 2» в России. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Сегодня компания Nord Stream 2 AG… получила разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрешение было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования России.

Как подчеркнули в компании, работы на российском участке начнутся в соответствии с графиком в 2018 году.

Ранее в Nord Stream 2 AG рассказали о получении почти всех труб для строительства газопровода.

7 июня в России выдали первое разрешение на строительство «Северного потока — 2».