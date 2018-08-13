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Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
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В Кремле прокомментировали планы Турции вести торговлю с Россией в национальных валютах 

RT на русском 1 час назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкая сторона готовится вести торговлю со своими партнёрами, в том числе с Россией, в национальных валютах.
«Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях — тема, которая давно и последовательно поднимается российской стороной на разных уровнях, в том числе на высшем. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о такой возможности, более того — о целесообразности (такого подхода. —RT)», — сказал он.
Песков добавил, что этот вопрос нужно тщательно проработать и скрупулёзно изучить, но это то, к чему Россия стремится в двусторонних торгово-экономических отношениях и то, о чём неоднократно заходила речь на российско-турецких переговорах.
Ранее Эрдоган заявил о планах Турции вести торговлю с Россией в нацвалютах.
RT на русском: последние новости
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