Путин ожидает проработки кабмином вопроса о повышении налогов для ряда секторов

В Кремле ожидают, когда правительство сформулирует позицию по вопросу повышения налоговой нагрузки на ряд секторов экономики. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Если вы внимательно следили за предыдущей информацией на этот счет, то, наверняка, заметили, что президент согласился именно с возможностью проработки этого вопроса по линии кабинета министров. После того, как позиция будет сформулирована, а мы еще не знаем, какая позиция будет сформулирована, вот тогда уже можно будет говорить о формировании какой-то позиции", — сказал он.

Песков подчеркнул, что в настоящий момент со стороны Владимира Путина есть только согласие «на то, чтобы подумать на этот счет».