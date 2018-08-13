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Путин ожидает проработки кабмином вопроса о повышении налогов для ряда секторов
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Путин ожидает проработки кабмином вопроса о повышении налогов для ряда секторов 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Кремле ожидают, когда правительство сформулирует позицию по вопросу повышения налоговой нагрузки на ряд секторов экономики. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Если вы внимательно следили за предыдущей информацией на этот счет, то, наверняка, заметили, что президент согласился именно с возможностью проработки этого вопроса по линии кабинета министров. После того, как позиция будет сформулирована, а мы еще не знаем, какая позиция будет сформулирована, вот тогда уже можно будет говорить о формировании какой-то позиции", — сказал он.
Песков подчеркнул, что в настоящий момент со стороны Владимира Путина есть только согласие «на то, чтобы подумать на этот счет».
Как стало известно ранее, помощник президента Андрей Белоусов предложил увеличить налоговую нагрузку на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора на 500 миллиардов рублей. Глава государства поручил проработать этот вопрос в правительстве.
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