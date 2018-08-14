Российские банки столкнулись с новыми рисками

Российские банки выдали больше «плохих» кредитов, чем считает ЦБ . Об этом пишет The Bell со ссылкой на отчет рейтингового агентства Fitch , которое пересчитало активы кредитных организаций по новым международным стандартам МСФО-9, которые вступят в силу с 2019 года.

Согласно их критериям, доля кредитов низкого качества (Stage 2 и Stage 3) в общем портфеле банков из топ-20 составляет 11 процентов, или 4,8 триллиона рублей. Это примерно в два раза больше, чем насчитал российский ЦБ по действующим стандартам. Под эти кредиты банки не создавали резервов, а значит если риски реализуются и сомнительные займы не будут возвращены, размер их активов может сильно уменьшиться. Это отразится на их способности рассчитаться перед вкладчиками.

Дело в том, что критерии, по которым кредиты относятся к проблемным, в стандартах МСФО-9 гораздо шире, чем в отечественных. «Плохими» надо считать, например, реструктурированные (взятые на погашение другого займа) кредиты. ЦБ же относит к низкокачественным только кредиты, по которым наблюдается просрочка свыше 90 дней.