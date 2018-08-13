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В Турции заявили о серьезной спекулятивной атаке
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Isbank: Турция столкнулась с серьезной спекулятивной атакой 

Вести Экономика 42 минуты назад
Фото: EPA
Турция стала объектом спекулятивной атаки, поскольку обвал лиры не может быть объяснен фундаментальными экономическими показателями страны, заявил генеральный директор турецкого банка Isbank Аднан Бали. Об этом сообщает Reuters.
В интервью BloombergHT Бали также сказал, что Турции необходимо принять меры в отношении процентных ставок в соответствии с "правилами экономической дисциплины". Комментарии указывают на то, что глава банка хотел бы увидеть повышение ставок.
Лира упала более чем на 40% по отношению к доллару в этом году на фоне опасений о состоянии экономики и дипломатическом скандале с США. В понедельник курс турецкой валюты обновил исторический минимум.
"Это серьезная спекулятивная атака, — заявил Бали. — Я не могу объяснить нынешнее положение фундаментальными экономическими показателями".
Комментарии главы Isbank созвучны заявлениям президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана, который сказал, что против страны ведется экономическая война.
Как сообщали "Вести. Экономика", в понедельник центробанк Турции объявил о мерах по поддержке лиры. Регулятор пообещал предоставить банкам страны необходимую ликвидность.
ЦБ Турции снизил норму резервирования для банков, а также смягчил требования к обеспечению, принимаемому от банков в операциях на денежном рынке.
Инвесторы неоднократно заявляли, что для восстановления доверия к центробанку необходимо повышение ставки.
"Возможно, вам это не понравится, но все, что необходимо для процентных ставок в рамках правил экономической дисциплины, будет сделано", — сказал Бали.
Эрдоган, называвший себя "врагом процентных ставок", хочет, чтобы дешевые кредиты от банков подпитывали рост. Однако инвесторы опасаются перегрева экономики. Заявления президента Турции о процентных ставках усилили представления о том, что центробанк страны не является независимым.
По словам Бали, на прошлой неделе, когда падение лиры ускорилось, не было оттока депозитов.
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