В Турции заявили о серьезной спекулятивной атаке

Турция стала объектом спекулятивной атаки, поскольку обвал лиры не может быть объяснен фундаментальными экономическими показателями страны, заявил генеральный директор турецкого банка Isbank Аднан Бали. Об этом сообщает Reuters.
В интервью BloombergHT Бали также сказал, что Турции необходимо принять меры в отношении процентных ставок в соответствии с "правилами экономической дисциплины". Комментарии указывают на то, что глава банка хотел бы увидеть повышение ставок.
Лира упала более чем на 40% по отношению к доллару в этом году на фоне опасений о состоянии экономики и дипломатическом скандале с США. В понедельник курс турецкой валюты обновил исторический минимум.
"Это серьезная спекулятивная атака, — заявил Бали. — Я не могу объяснить нынешнее положение фундаментальными экономическими показателями".
Комментарии главы Isbank созвучны заявлениям президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана, который сказал, что против страны ведется экономическая война.
Как сообщали "Вести. Экономика", в понедельник центробанк Турции объявил о мерах по поддержке лиры. Регулятор пообещал предоставить банкам страны необходимую ликвидность.
ЦБ Турции снизил норму резервирования для банков, а также смягчил требования к обеспечению, принимаемому от банков в операциях на денежном рынке.
Инвесторы неоднократно заявляли, что для восстановления доверия к центробанку необходимо повышение ставки.
"Возможно, вам это не понравится, но все, что необходимо для процентных ставок в рамках правил экономической дисциплины, будет сделано", — сказал Бали.
Эрдоган, называвший себя "врагом процентных ставок", хочет, чтобы дешевые кредиты от банков подпитывали рост. Однако инвесторы опасаются перегрева экономики. Заявления президента Турции о процентных ставках усилили представления о том, что центробанк страны не является независимым.
По словам Бали, на прошлой неделе, когда падение лиры ускорилось, не было оттока депозитов.