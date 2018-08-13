Fitch предрекло Украине финансовый коллапс

Fitch: Без финансирования МВФ Украину ждет финансовый коллапс

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является ключом к сохранению международных резервов Украины и росту объема платежей по суверенным долгам. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Ранее СМИ писали, что Украина может получить очередной транш МВФ уже осенью. Однако основные условия фонда пока не выполнены, в частности, речь идет о пересмотре газовых тарифов, а также создании Антикоррупционного суда.

Ранее издание Украина.ру сообщало, что кредиты МВФ не способны решить структурных проблем украинской экономики.

По словам главы Совета Национального банка Богдана Данилишина, основным инструментом, с помощью которого развитые страны влияют на состояние национального хозяйства, является проведение промышленной политики, то есть мер со стороны государства по поддержке и развитию конкретных секторов национальной экономики.

По мнению Данилишина, необходимо формировать кластеры в таких отраслях экономики Украины, как авиакосмический комплекс, станкостроение, производство современной сельскохозяйственной техники.