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Саудовская Аравия снизила добычу нефти
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Саудовская Аравия в июле снизила добычу нефти 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: EPA
Саудовская Аравия снизила добычу нефти в июле, несмотря на то что королевство пообещало значительно увеличить производство, чтобы компенсировать ожидаемое падение иранского экспорта. Об этом сообщает Financial Times.
По данным вторичных источников, крупнейший экспортер ОПЕК сократил добычу на 52,8 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с июнем — до 10,387 млн б/с.
Собственные данные королевства показали, что в прошлом месяце производство нефти снизилось на 200,5 тыс. б/с до 10,288 млн б/с.
Данным, представленным в ежемесячном отчете ОПЕК по рынку нефти, уделяется пристальное внимание, после того как Саудовская Аравия и ее партнеры, включая Россию, договорились увеличить добычу более чем на 1 млн б/с после встречи министров энергетики в июне.
Президент США Дональд Трамп попросил мировых производителей добывать больше нефти, после того как его администрация решила ввести новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Трамп стремится контролировать цены на нефть в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.
Между тем, некоторые аналитики утверждают, что июльские показатели добычи в Саудовской Аравии намного выше — более 10,6 млн б/с.
Королевство заявило, что снизило добычу, не увидев достаточного спроса, так как Иран предлагает большие скидки на свою нефть в преддверии новых санкций США, которые вступят в силу в ноябре.
Страны ОПЕК, включая Конго, в прошлом месяце увеличили добычу на 40,7 тыс. б/с до 32,323 млн б/с, следует из отчета группы.
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