Лукашенко пригрозил посадить министра промышленности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой министру промышленности Виталию Вовку за невыполнение поручений по развитию Оршанского инструментального завода, передают местные СМИ.

«Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю», — передает ТАСС со ссылкой на БелТА слова Лукашенко, обратившемуся к директору завода.

«Пока двойка с минусом, и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет», — заявил Лукашенко в разговоре с руководителем предприятия Владиславом Бардюковым.

Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и варварском отношении.