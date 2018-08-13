Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил тюрьмой министру промышленности Виталию Вовку за невыполнение поручений по развитию Оршанского инструментального завода, передают местные СМИ.
«Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю», — передает ТАСС со ссылкой на БелТА слова Лукашенко, обратившемуся к директору завода.
«Пока двойка с минусом, и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет», — заявил Лукашенко в разговоре с руководителем предприятия Владиславом Бардюковым.
Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в недобросовестной конкуренции и варварском отношении.