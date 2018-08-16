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Мособлдума обнулила ставку единого сельхозналога в Подмосковье
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Мособлдума обнулила ставку единого сельхозналога в Подмосковье 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: MosDay.ru
Депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях закон об обнулении ставки сельскохозяйственного налога в Подмосковье. Соответствующее решение было принято в ходе заседания регионального парламента.
Согласно документу, устанавливается налоговая ставка при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога) в размере 0% для всех категорий налогоплательщиков, указанных в статье 346.2 Налогового кодекса РФ.
Указанная ставка устанавливается для всех категорий налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога по видам деятельности, относящимся или приравненным к сельскохозяйственному производству на основании ст. 346.2 Налогового кодекса РФ, осуществляемым налогоплательщиками, перешедшими на уплату единого сельскохозяйственного налога.
Налоговую ставку предлагается распространить на три налоговых периода.
Как отмечается, снижение налоговой нагрузки на сельскохозяйственные предприятия будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности отрасли и как следствие росту количества сельскохозяйственных предприятий, что в свою очередь приведет к появлению новых рабочих мест и увеличению поступлений по налогу на доходы физических лиц.
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