Ещё
Как падение лиры скажется на «Турецком потоке»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.60
$
67.90
77.21
77.65
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.78
–0.07 Золото
1199.53
+0.09 РТС
1059.89
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1390
–0.0316
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Эксперт оценил влияние ослабления лиры на стоимость «Турецкого потока» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: TurkStream
Ослабление турецкой лиры может привести к снижению стоимости строительства "Турецкого потока" в долларах, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Он отметил, что влияние курса лиры на стоимость строительства "Турецкого потока" будет зависеть от того, в какой валюте заключены контракты по проекту.
"Но в любом случае девальвация приведет к снижению стоимости стройки в долларах", — отметил он.
"Газпром" не прокомментировал влияние ситуации с турецкой лирой на стоимость "Турецкого потока". При этом компания уже начала работы в прибрежной части Турции вблизи поселка Кыйыкей в рамках строительства "Турецкого потока", морской участок построен на более 60%. Стоимость "Турецкого потока" оценивалась в 7 миллиардов евро.
Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.
Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.
Последние новости
Политолог: слова Вайкуле о Крыме определяют отношение к ней самой "Плавки забыл": в Сети высмеяли слова Порошенко об "украинской" Ялте Минфин РФ планирует отказаться от доллара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черная дыра: будут ли завтра пенсии305
ЦБ перестал покупать валюту65
Россиян могут лишить долларовых накоплений18
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Почему никто не будет спасать рубль167
Видео
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика Ближний Восток
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение