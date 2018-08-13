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Чем россиянам грозит отказ от доллара
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Чем россиянам грозит отказ от доллара 

Рамблер 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти России готовы к отказу от доллара, а ее жители и бизнес — нет. Об этом экономисты заявили радиостанции Business FM.
Ранее глава российского Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится чересчур рискованным инструментом для международных расчетов из-за действий властей США, «подрывающих» его устойчивость. В связи с этим министр отметил готовность России перейти на продажу нефти за евро или даже рубли.
По словам Сергея Хестанова, доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, опыт Ирана доказывает, что отказ от доллара в пользу евро не станет причиной «какой-то катастрофы», однако он же показывает «совершенную фантастичность» перехода на расчеты в национальной валюте.
В свою очередь, глава аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий связал заявление Силуанова с законопроектом о новых санкциях против России, который две недели назад был внесен в Сенат США.
По его словам, запрет крупнейшим банкам России на операции в США, который подразумевает документ, может стать причиной либо заморозки долларовых вкладов рядовых россиян, либо их принудительной конвертации в другую валюту.
«Набор отличный — снотворное и слабительное одновременно», — описал Осадчий опыт Аргентины, которая в начале 2000-х годов и заморозила, и конвертировала вклады граждан.
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