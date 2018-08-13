Чем россиянам грозит отказ от доллара

Власти России готовы к отказу от доллара, а ее жители и бизнес — нет. Об этом экономисты заявили радиостанции Business FM.

Ранее глава российского Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что доллар становится чересчур рискованным инструментом для международных расчетов из-за действий властей США, «подрывающих» его устойчивость. В связи с этим министр отметил готовность России перейти на продажу нефти за евро или даже рубли.

По словам Сергея Хестанова, доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС , опыт Ирана доказывает, что отказ от доллара в пользу евро не станет причиной «какой-то катастрофы», однако он же показывает «совершенную фантастичность» перехода на расчеты в национальной валюте.

По его словам, запрет крупнейшим банкам России на операции в США, который подразумевает документ, может стать причиной либо заморозки долларовых вкладов рядовых россиян, либо их принудительной конвертации в другую валюту.