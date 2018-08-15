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В России нашли решение по сверхдоходам компаний
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Минпромторг обсуждает идею изъятия в бюджет сверхдоходов компаний 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг консультируется с металлургами и компаниями химической отрасли по теме изъятия дополнительных доходов, говорится в сообщении ведомства.
В министерстве также анализируют возможное влияние такой меры на экономику, в том числе на инвестиционные планы конкретных компаний. В ведомстве отметили, что общую позицию по этому вопросу выработают в ближайшее время.

С чем связана инициатива

На прошлой неделе помощник президента Андрей Белоусов предложил увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности. По его мнению, компании в этой сфере платят меньше налогов, чем в нефтегазовом секторе. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год.
Под дополнительное изъятие могут попасть "Норникель", "Алроса", "Сибур" и другие компании.
Как рассказал Белоусов газете "Ведомости", такая мера сбалансирует налоговую нагрузку. По его словам, подобная идея никак не связана с поиском средств на майские указы. Чиновник заявил, что необходимые восемь триллионов рублей для исполнения поручений президента будут получены от повышения НДС и выпуска облигаций федерального займа.
Белоусов также напомнил, что правительство приняло решение начать с 2019 года налоговый маневр в нефтяной отрасли и повысить НДС, что обернется дополнительной нагрузкой и для населения, и для бизнеса, в том числе для обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, но почти не затронет металлургов и нефтехимиков. По словам Белоусова, последним тоже "делиться надо".

В Кремле и правительстве одобрили идею

В Кремле рассказали, что глава государства уже поручил проработать эту идею, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что правительство не планирует заставлять предпринимателей делиться сверхдоходами от ослабления рубля.
"Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем", — сказал он в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По словам Силуанова, всегда необходимо взвешивать те условия, которые государство предлагает для бизнеса, стабильность этих условий и тот ресурс, который можно было бы получить от бизнеса, предприятий, нарушив договор между государством и бизнесом.
"Что важнее — получить ресурс и потерять доверие? Или все-таки сохранить доверие, стабильность, но дополнительный ресурс от девальвации рубля будет работать в экономике этих предприятий?" — подчеркнул он.
По мнению министра, вопрос заключается в том, как компании распоряжаются этими средствами. "Если они идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. Если вкладываются в производство, новые рабочие места — вот о чем надо говорить с этими предприятиями. Не путем изъятия в бюджет, а о том, чтобы эти деньги работали в России", — добавил первый вице-премьер.
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