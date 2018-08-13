В Германии закончилась рабочая сила

Немецкий рынок труда столкнулся с проблемой дефицита рабочей силы. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), в стране открыто более миллиона вакансий.

Компании ФРГ выставили в сумме около 1 210 000 вакансий. Работники нужны в производственном секторе, а также в сферах здравоохранения, логистики и строительства. Исходя из результатов исследования, подходящего сотрудника компания может найти в среднем за 82 дня.

Аналитики отметили, что нехватка кадров неравномерно распределена по территории республики. Так, 940 тысяч среди предложенных вакансий выставлены компаниями, которые находятся в западной части Германии. При этом всего 270 тысяч предложений исходят от фирм, расположенных в восточной части страны.

Дефицит рабочей силы особенно сильно ощущается в компаниях, где численность сотрудников не превышает девять человек. По словам экспертов, основной проблемой при подборе персонала является малое количество откликов на вакансию, а также недостаточная компетентность кандидатов.

В феврале французские компании столкнулись с подобной проблемой. Из 29 миллионов трудоспособного населения 3,5 миллиона человек были официально признаны безработными, однако по итогам 2017 года около более 200 тысяч вакансий не были закрыты по той же причине — из-за отсутствия квалифицированных рабочих.