В Минфине объяснили ситуацию с экологическим налогом

В Минфине объяснили, что не вводят новых экологических налогов

Минфин РФ не вводит никаких новых экологических налогов, а предлагает включить в Налоговый кодекс существующий сбор за негативное воздействие на окружающую среду, сохранив его действующие ставки и сделав его более удобным для бизнеса, заявили в пресс-службе министерства.

"Минфин не вводит никаких дополнительных экологических платежей. В настоящее время в России уже действует экологический сбор, который уплачивается за негативное воздействие на окружающую среду", — указали в министерстве.

Проект поправок в Налоговый кодекс РФ, которые преобразуют плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог, Минфин опубликовал в понедельник. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2020 года. В настоящее время нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду закреплены в законе об охране окружающей среды.

"Речь идет лишь о систематизации подходов к регулированию платежей, которые уплачивает бизнес, чтобы сделать этот процесс более прозрачным и удобным для бизнеса", — пояснил Минфин во вторник, уточнив, что законопроект не предполагает увеличения налогового бремени на бизнес. "При замене экологического сбора на экологический налог его ставка никак не меняется. Также сохраняется возможность уменьшить уплату налога на сумму расходов на действия по снижению ущерба для окружающей среды", — отмечает пресс-служба.

Размер экологического сбора сейчас рассчитывается исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ. Документом предлагаются зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.