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Белый дом объяснил падение курса турецкой лиры
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Белый дом объяснил падение курса турецкой лиры 

РИА Новости 1 час назад
Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт приписал колебания на рынке Турции отходу от демократии, а не американским санкциям и повышению ввозных пошлин.
"Когда страна теряет связь с либеральной демократией, тогда не знаешь точно, что случится с экономикой дальше. Думаю, имеет место большая неопределенность", — сказал Хассетт в эфире MSNBC.
"Когда валюта падает на 40% — это знак того, что большое количество фундаментальных показателей экономики в этой стране не в порядке", — добавил Хассетт. По его словам, ввозные пошлины коснулись лишь стали, а эта отрасль является лишь "очень небольшой частью" экономики Турции. Хассетт сообщил также, что администрация США внимательно следит за курсом лиры.
Турецкая лира резко падала в последние дни, наиболее низкий показатель составил 7,24 за доллар. Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что удваивает пошлины на ввоз стали из Турции, теперь пошлина составит 50%. Также США ввели санкции против турецких чиновников за то, что Турция не освобождает задержанного пастора-евангелиста из Америки Эндрю Брансона.
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Комментарии2  Ещё 4 источника 
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