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Цена нерешительности
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Цена нерешительности 

Ридус 29 минут назад
Санкции. Магическое слово.
Несмышлёные школьники с лёгкостью бросаются им, а домохозяйки вздыхают со знанием дела: «Эх, дескать, опять санкции объявили, того и жди, тарифы вырастут».
А с особенной любовью говорят о санкциях государственные деятели, да журналисты с экспертами. В том смысле, что «нам эти ваши санкции — до фонаря и по коленку, дайте ещё!» И сразу же без перехода: «Народ должен понимать, дорогие товарищи, что санкции вынуждают нас затянуть пояса и добровольно перечислить пенсии остро нуждающимся олигархам».
Между тем санкции, сограждане, вечны. Неизбежны и бесконечны. Санкций бояться — политикой не заниматься и государством не быть. И вот с этой точки зрения всякий раз, когда нам грозят санкциями, нам нужно не о санкциях думать, а о своих интересах.
Тот, кто пытается избежать санкций, заканчивает как Горбачёв. Тот, кто в любой ситуации отстаивает интересы государства, входит в историю как крупный государственный деятель. Это — исторический и политический закон.
На санкции реагируют неуверенные и нерешительные — а в политике нет ничего опаснее нерешительности.
Элементарный пример. То, что возвращение Крыма повлечёт за собой санкции, было неизбежно. Крым всё же вернулся — и это был несомненный успех. Но без всей Украины — всего лишь половинный.
А ведь санкции так или иначе были бы и множились бы — хоть ограничились бы мы Крымом, хоть пошли бы дальше.
И вот теперь проблема Украины никуда не делась, а только помножилась на санкции.
Это — цена нерешительности и «санкциоцентричности». Высокая цена.
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