Цена нерешительности

Санкции. Магическое слово.

Несмышлёные школьники с лёгкостью бросаются им, а домохозяйки вздыхают со знанием дела: «Эх, дескать, опять санкции объявили, того и жди, тарифы вырастут».

А с особенной любовью говорят о санкциях государственные деятели, да журналисты с экспертами. В том смысле, что «нам эти ваши санкции — до фонаря и по коленку, дайте ещё!» И сразу же без перехода: «Народ должен понимать, дорогие товарищи, что санкции вынуждают нас затянуть пояса и добровольно перечислить пенсии остро нуждающимся олигархам».

Между тем санкции, сограждане, вечны. Неизбежны и бесконечны. Санкций бояться — политикой не заниматься и государством не быть. И вот с этой точки зрения всякий раз, когда нам грозят санкциями, нам нужно не о санкциях думать, а о своих интересах.

Тот, кто пытается избежать санкций, заканчивает как Горбачёв. Тот, кто в любой ситуации отстаивает интересы государства, входит в историю как крупный государственный деятель. Это — исторический и политический закон.

На санкции реагируют неуверенные и нерешительные — а в политике нет ничего опаснее нерешительности.

Элементарный пример. То, что возвращение Крыма повлечёт за собой санкции, было неизбежно. Крым всё же вернулся — и это был несомненный успех. Но без всей Украины — всего лишь половинный.

А ведь санкции так или иначе были бы и множились бы — хоть ограничились бы мы Крымом, хоть пошли бы дальше.

И вот теперь проблема Украины никуда не делась, а только помножилась на санкции.

Это — цена нерешительности и «санкциоцентричности». Высокая цена.