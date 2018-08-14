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Правительству США запретили использовать технологии Huawei и ZTE
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Правительству США запретили использовать технологии Huawei и ZTE 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Государственным учреждениям США запретили пользоваться услугами и комплектующими некоторых китайских фирм, включая Huawei и ZTE. Власти опасаются, что оборудование китайского производства может представлять угрозу национальной безопасности.
Вне закона поставлен «важный или неотъемлемый компонент любой системы», а также технологии, связанные с передачей и просмотром данных. Указ, запрещающий американским правительственным структурам в течение двух лет пользоваться смартфонами и другой китайской электроникой, подписал сегодня президент США Дональд Трамп.
Помимо смартфонов, Huawei и ZTE занимаются поставками коммутаторов, маршрутизаторов и другого сетевого оборудования. Законопроект также касается и других китайских компаний, производящих средства видеонаблюдения и телекоммуникаций: Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company.
Согласно указу, от китайских технологий придется отказаться не только сотрудникам Белого дома, но и их подрядчикам. Кроме того, правительственным учреждениям предписано выделить финансирование компаниям, которые обязаны заменить оборудование в результате нового законопроекта.
”СМИ: в США открыли расследование против Huawei читайте также
Давление США на китайских производителей электроники заметно усилилось в последние полгода. Весной на Huawei завело расследование министерство юстиции США, а ZTE чуть было не лишилась права сотрудничать с американскими компаниями из-за нарушения условий санкционного режима в отношении Ирана и КНДР.
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