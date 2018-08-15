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Трамп запретил правительству пользоваться любой техникой Huawei и ZTE
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Трамп запретил правительству пользоваться любой техникой Huawei и ZTE 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MobileDevice.ru
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал документ, запрещающий использовать любую технику китайских брендов Huawei и ZTE в Белом доме и других правительственных учреждениях, сообщает The Verge.
Под запрет также попали такие китайские компании, как Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology. Кроме того, пользоваться техникой этих компанией будет запрещено подрядчикам и другим внешним организациям, которые будут работать с правительством.
Отмечается, что компания Huawei является одним из крупнейших производителей сетевого оборудования для предприятий, она поставляет в США маршрутизаторы, коммутаторы и другие важные сетевые устройства. Теперь они попадут под запрет наравне со смартфонами.
Принятые меры связаны с тем, что, по версии властей США, эти китайские бренды передают информацию правительству КНР и тем самым представляют угрозу безопасности.
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