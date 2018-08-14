Военный бюджет США запрещает использование устройств ZTE и Huawei в госучреждениях

Москва, 14 августа — «Вести. Экономика». Новый военный бюджет США, подписанный Дональдом Трампом , вводит запрет на покупку и использование телекоммуникационного оборудования китайских производителей.

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13 августа 2019 г., то есть через год подписания Дональдом Трампом закона о военном бюджете США, телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei попадет под запрет.

Технику этих китайских производителей госучреждениям нельзя будет ни закупать, ни использовать. В тексте документа отмечается, что «глава исполнительного ведомства не должен закупать, приобретать или продлевать контракт на приобретение оборудования, систем или услуг указанного списка телекоммуникационного оборудования и услуг».

Помимо продукции ZTE и Huawei под запрет попало и оборудование других китайских производителей. Это системы видеонаблюдения и телекоммуникационное оборудование от Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также продукция их дочерних предприятий.

У этих юридических лиц закон запрещает покупать не только продукцию, но и услуги.

В документе отмечено, что отдельные ведомства могут получить разрешение на продление закупок, но не больше чем на год и только в случае, если организация предоставит убедительные доводы, обратившись в аппарат директора Национальной разведки.

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2019 г. Он составит $716 млрд Власти Китая уже выразили протест в связи с принятием документа, заявив, что в нем содержится негативный контекст в отношении КНР.