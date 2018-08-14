Венесуэла сдалась под напором рынка

Венесуэла перейдет на рыночное ценообразование в сфере бензина, а госрегулирование будет отменено. Об этом в эфире национального телевидения заявил президент страны Николас Мадуро . При этом граждане Венесуэлы смогут рассчитывать на субсидии из бюджета.

«Мы собираемся создать прямую систему субсидий, с прогрессивной шкалой в течение двух лет. Бензин и другие углеводородные продукты должны продаваться по рыночным ценам, чтобы покончить с контрабандой в Колумбию. Около 18 миллиардов долларов составляют потери нации из-за контрабанды венесуэльского бензина в соседние страны», — сказал Мадуро.

Нелегальных поставщиков венесуэльского бензина в Колумбию и страны Карибского бассейна президент назвал мафией, которую необходимо победить. По его словам, власти проведут перепись транспортных средств, принадлежащих венесуэльцам, чтобы составить списки тех, кто может рассчитывать на новую субсидию.

Новая система заменит прежнюю, в рамках которой субсидии получали не покупатели, а производители и продавцы бензина и других нефтепродуктов. Это позволяло им устанавливать низкие цены, которые не менялись на протяжении многих лет, несмотря на царящую в стране гиперинфляцию. Венесуэла до сих пор находится на первом месте в списке стран с самым дешевым бензином. Нынешняя цена равняется примерно одному центу за литр.

Также Мадуро заявил, что Венесуэла готова к намеченной на 20 августа денежной реформе, в рамках которой национальная валюта — боливар — будет деноминирована и потеряет сразу пять нолей, а также привяжется к государственной криптовалюте петро. Ее цена равняется рыночной стоимости барреля добываемой в стране нефти.