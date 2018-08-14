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«Киев ждет колоссальный ущерб»
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На Украине предрекли «колоссальный ущерб» от прекращения торговли с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Киев ждет колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Россией, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".
Политик, в частности, отметил, что Россия продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Украины.
"И на сегодня Россия является крупнейшим торговым партнером Украины. Ну и скажем прямо: для Украины это хорошо, потому что все-таки это дает Украине значительный рынок для сбыта своих товаров, но и дает возможность закупать то, что критически важно для Украины. Украина покупает у России ядерное топливо, большую часть его, и это важно для работы атомных электростанций, производящих на Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу. Ну и много других примеров", — подчеркнул экономист.
Также экс-министр напомнил, что Киев уже испытал на себе последствия от прекращения сотрудничества с Москвой в ряде отраслей.
"Есть примеры, где сотрудничество прекращено, например, в космической отрасли. В итоге Украина, к сожалению, прекратила выпускать ракеты и не участвует в запуске космических аппаратов. Или в авиационной (отрасли. — Прим. ред.) — и уже три года Украине не может произвести ни одного самолета", — добавил Суслов.
Помимо этого, он не согласился с призывами прекратить торговлю с Россией, поскольку, по его мнению, Украина от таких действий сильно пострадает.
"Предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения — это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев. Если прекратить эту торговлю, то только от транзита газа мы потеряем до трех миллиардов долларов в год — только по одной единственной позиции, так что предложение Ющенко, мягко говоря, неумное", — заключил политик.
Ранее бывший президент страны Виктор Ющенко посетовал на наличие тесных экономических связей между Украиной и Россией на протяжении последних четырех лет, охарактеризовав сохранение торговых отношений неадекватным и несимметричным.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала противостояния в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны и шпионаже. Россия называет обвинения голословными и неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
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Комментарии22  Ещё 1 источник 
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