Коллекторов исключат из госреестра

Коллекторов будут исключать из госреестра

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует в ближайшее время выработать подход к исключению коллекторов из государственного реестра. В настоящее время критерии исключения законом фактически не определены.

В распоряжении "Коммерсанта" оказался ответ СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) на письмо ФССП с предложением относительно выработки механизма по применению к коллекторам крайней меры воздействия за нарушения профильного закона (230-ФЗ) — исключение из госреестра. Данный вопрос является самым чувствительным для агентств, поскольку повторно подать заявление о вступлении в реестр компания может только через 3 года после исключения, что фактически означает потерю бизнеса. Однако активно обсуждать его с рынком регулятор начал только сейчас, спустя 1,5 года после вступления закона в силу.

В настоящее время в соответствии с 230-ФЗ коллекторское агентство может быть исключено из реестра за "однократное грубое нарушение требований… закона, повлекшее причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника или иных лиц" либо за неоднократное в течение года нарушение, не относящееся к категории грубого. За время действия закона (вступил в силу 1 января 2017 года) из реестра по инициативе регулятора было исключено лишь одно коллекторское агентство — "Константа". На момент исключения в отношении агентства судами рассмотрено более 100 дел об административных правонарушениях. Тогда решение об исключении в ФССП объяснили тем, что количество жалоб, поступающих на компанию, не снижается, а находится на стабильно высоком уровне.

Как следует из письма ФССП в СРО, там осознают, что, исходя из буквального толкования закона, компания может быть исключена из реестра при наличии двух вступивших в законную силу решений суда о привлечении ее к административной ответственности за любое нарушение. Такой подход не учитывает, что у каждого взыскателя в работе находятся долги разного количества физлиц, с которыми он контактирует (от 0 до 4,3 млн по итогам 2017 года).

В связи с этим служба прорабатывает подход, в соответствии с которым решение об исключении компании из реестра принимается исходя из количества нарушений (вступивших в законную силу решений суда), совершенных в течение года, применительно к разным категориям субъектов предпринимательства (микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие, крупное предприятие, согласно реестру ФНС ).

Однако в НАПКА отмечают, что предложенный регулятором подход разграничивает компании по уровню дохода и среднесписочной численности его работников, но не учитывает количество должников, с которыми осуществляется взаимодействие, количество договоров, находящихся в работе у агентства (нередко один должник имеет задолженность по двум и более договорам займа или кредита). В НАПКА предлагают пойти по другому пути и разделить нарушения по степени грубости на три категории: грубые, повлекшие ущерб и вред; грубые, не повлекшие; и иные. По первой категории коллекторы исключаются и сейчас, по второй — ассоциация предложила исключать только при систематических нарушениях, иные же и вовсе не учитывать при исключении из реестра, а наказание за них ограничить штрафами.

Как отмечают участники рынка, исключение из реестра — мера, которая должна быть всесторонне обоснована и соизмерима c тяжестью нарушения и его последствиями.