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Запасы угля на Украине стремительно тают
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Запасы угля на Украине стремительно тают 

Украина.ру 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В прошлом году запасы угля составляли на 420 тысяч тонн больше, чем по состоянию на 30 июля 2018 года.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Минэнергоугля.
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины по состоянию на 14 августа составили 1,68 млн тонн, что на 420 тысяч тонн, или 20,2%, ниже показателя годичной давности.
Также сообщается, что запасы мазута на складах электростанций меньше прошлогодних на 37,7% и составляли 38 тысяч тонн.
По состоянию на 23 июля запасы угля на в Украине составляли 1,35 млн тонн, что почти на 40% меньше, чем на 24 июля 2017 года — 2,2 млн тонн.
Ранее сообщалось, что несмотря на политические разногласия с Москвой, Киев не только не спешит отказываться от российских энергоресурсов, а, наоборот, увеличивает закупки из России.
Так, государственная фискальная служба Украины представила данные по структуре импорта и экспорта в 2014-2017 годах, а также первом полугодии 2018 года.
Основным поставщиком угля и антрацита по-прежнему остаётся Россия, несмотря на антироссийскую риторику украинских политиков. За первые шесть месяцев текущего года именно с российских предприятий поступило 62,9% от всего объёма импортируемой продукции, что близко к показателям 2014 и 2016 годов — 64,2% и 61,8% соответственно. Для сравнения, по итогам прошлого года он составил 56,6%.
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