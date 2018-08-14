На Дону началась ревизия льгот для предприятий и предпринимателей

По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой, при такой ситуации региону могут сократить дотации из госбюджета.

Сейчас региональный минфин вместе с областным управлением ФНС подробно анализирует деятельность каждого предприятия, получающего льготы и субсидии. И уже найдены компании, имеющие такие блага в двойном размере. Прежде всего это предприятия ЖКХ, занимающиеся водоснабжением и водоотведением. С одной стороны, они ежегодно получают субсидии на оплату разницы между экономически обоснованным и предельно допустимым тарифом для граждан, а с другой — пользуются некоторыми налоговыми льготами.

— Этой категории плательщиков в 2017 году предоставили около 54 миллионов рублей. Вместе с тем вложения региона в развитие водоснабжения и водоотведения за тот же период составили 3,5 миллиарда рублей. И в получателях часто были одни и те же плательщики, — прокомментировала Федотова.

Результаты проверки правительство региона направит в Минфин РФ. И если ведомство сочтет, что льготы инвесторам предоставлены неэффективно, Ростовской области снизят размер дотации на выравнивание бюджета. Министр финансов добавила, что в ходе ревизии также выработаны предложения внести изменения в налоговое законодательство Ростовской области. Между тем в регионе объем собираемых налогов ежегодно растет. По оценке Федотовой, с 2010 года налоговые доходы выросли почти в два раза.

— В первом полугодии 2018 года удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. В январе-июне 2018 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено 119,4 миллиарда рублей, что на 20,8 миллиарда больше, чем в прошлом году, — подвел финансовые итоги полугодия руководитель УФНС России по Ростовской области Дмитрий Фотинов. Основными источниками дохода по-прежнему остаются акцизы, НДФЛ и налог на прибыль организаций. 2,3 миллиарда рублей поступили в бюджет дополнительно в результате контрольной работы сотрудников УФНС.

Параллельно сотрудники управления вместе с региональным правительством работают над снижением бюджетной задолженности. Благодаря такому взаимодействию была погашена задолженность 11 миллиардов рублей. Если же говорить о первом полугодии текущего года, то в целом совокупная задолженность по налогам, сборам и страховым взносам уменьшилась на 1,5 миллиарда рублей.