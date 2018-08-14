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США пообещали Казахстану учитывать интересы страны в вопросе антироссийских санкций
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США пообещали Казахстану учитывать интересы страны в вопросе антироссийских санкций 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
США дали гарантию казахстанским властям, что антироссийские санкции не окажут негативного воздействия на экономику страны. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.
«Я хотел бы подчеркнуть, у нас есть хороший диалог с нашими американскими партнерами с точки зрения того, чтобы санкции, которые вырабатываются, не затрагивали экономические интересы нашей страны. У них достаточно хорошее понимание. Даже в процессе разработки и администрирования санкций они дали нам гарантию, что будут учитывать интересы нашей страны», — приводит слова Сулейменова издание Tengrinews.kz.
Казахстанский министр отметил, что власти страны поддерживают «хороший диалог с экономическим блоком российского правительства». Страны обсуждают вопрос антироссийских санкций, чтобы «опять же не затронуть интересы Казахстана».
Глава Миннацэкономики Казахстана добавил, что не видит угроз для исполнения правительственных бюджетных программ. Сулейменов уточнил, что при подготовке бюджета на 2019-2021 годы власти страны учитывают денежно-кредитную политику США, влияние санкций на экономику соседних стран и многие другие факторы.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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