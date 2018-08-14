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Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для медизделий
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Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для медизделий 

Rambler News Service 20 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Министерство промышленности и торговли предложило отменить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для медицинских изделий, следует из стратегии развития медицинской промышленности России до 2030 года, разработанной Минпромторгом.
«Для формирования фундамента развития отрасли целесообразно рассмотреть ряд общих мер налогового стимулирования, таких как … отмена нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для медицинских изделий для выравнивания конкурентоспособности по цене отечественной медицинской продукции, производимой в том числе из налогооблагаемых импортных комплектующих», — говорится в документе.
Для развития производства медизделий в России министерство предлагает ввести налоговый вычет по затратам на обучение сотрудников как инструмент решения проблемы нехватки высококвалифицированных кадров; налоговый вычет для компаний, создающих новые рабочие места, для стимулирования расширения существующих и создания новых производств; налоговый вычет по налогу на прибыль от реализации продукции на экспорт.
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