Россиянам готовят ревизию налоговых льгот

В правительстве готовятся провести ревизию налоговых расходов

В правительстве готовятся провести тотальную ревизию "налоговых расходов", или, другими словами, тех выпадающих доходов бюджета, которые обусловлены налоговыми льготами и иными преференциями по сборам и платежам, "предусмотренными в качестве мер господдержки". Проект соответствующего постановления подготовил Минфин . Текст документа размещен на сайте правовой информации. До 21 августа он находится на общественном обсуждении. Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 января 2019-го, пишет "Независимая газета"

Минфин совместно с другими ведомствами (кураторами, ответственными за предоставление той или иной льготы) сформирует перечень всех налоговых расходов, а также методики оценки их эффективности — целесообразности и результативности.

Как пояснили вчера "НГ" в пресс-службе Минфина, "проведение на регулярной основе мониторинга и оценки налоговых расходов позволит повысить эффективность управления бюджетными средствами". По итогам общественного обсуждения будут собраны замечания и предложения для доработки проекта постановления.

Идея провести ревизию льгот очень популярна среди действующих и бывших чиновников Минфина. Экс-министр финансов, ныне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин планирует осенью защитить докторскую диссертацию, посвященную эффективности бюджетной политики. Автор перечисляет основные выводы и рекомендации по итогам проведенных исследований. Кудрин сообщает, что "проводимая за последние годы политика в сфере государственных финансов скорее затягивала выход на траекторию долгосрочного экономического роста, нежели была его катализатором".

Автор перечисляет причины: "Так, растущая нагрузка на бюджет со стороны социальных расходов вследствие откладывания пенсионной реформы и крайне медленного перевода социального обеспечения на принцип нуждаемости, а также возросшие расходы на оборону и правопорядок ограничивали возможности изменения структуры бюджетных расходов в пользу наиболее производительных статей". Под более производительными статьями понимаются, в частности, расходы на человеческий капитал (здравоохранение, образование, наука, спорт), на транспортную и иную инфраструктуру. Ресурсы на "непроизводительные статьи" изымаются из других отраслей экономики — в ущерб экономическому росту.

По словам А. Кудрина, вызывает сомнение обоснованность нулевой ставки налога на прибыль для сельхозтоваропроизводителей и рыбохозяйственных организаций от деятельности, связанной с реализацией произведенной ими продукции. "Также заметные льготы имеются по налогу на имущество физических лиц (НИФЛ). В частности, по НИФЛ в настоящее время предоставляются значительные льготы для пенсионеров, инвалидов, военнослужащих и чернобыльцев, полностью освобождающие от налога (хотя и не более чем на один объект недвижимости в каждой категории) около 35% налогоплательщиков, — продолжает Кудрин. — При этом проблема малоимущих собственников, которые столкнутся с существенным ростом налоговых платежей, не решается, поскольку сейчас основания для предоставления льгот не связаны с фактором дохода и большинство малоимущих льготниками де-факто не является".

По мнению Кудрина, источником балансировки бюджета может стать новое повышение основной ставки НДС. Он признает, что в краткосрочном периоде такая мера усилит неравенство, "однако этот эффект ослабнет в долгосрочной перспективе". Судя по его исследованию, при определенных условиях можно поднять ставку НДС до 21% после 2030 года. Говоря о пополнении бюджета, Кудрин приводит и другие меры — не связанные с налогами: приватизацию, совершенствование бюджетных процедур и инструментов.

Судя по принимаемым и обсуждаемым в стране решениям, российские власти сейчас сводят налоговую систему чуть ли не к единственной функции — фискальной: пополнению бюджета. В некоторых случаях к этому добавляются некие принятые в ведомствах представления о справедливости. А стимулирующая функция налоговой системы вопреки красивым словам о рывке на практике все больше игнорируется.

В эту логику укладывается и недавнее предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять дополнительные доходы у компаний металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов. У такого предложения было как финансовое обоснование ("бонус" для бюджета может составить 500 млрд руб.), так и, условно говоря, "моральное": надо выровнять налоговую нагрузку на компании из разных отраслей (по факту повысив ее для всех); кроме того, нужно всем сплотиться и поделиться деньгами в столь непростых условиях.

Но, судя по всему, делиться придется не только металлургам и иным компаниям, попавшим в поле зрения Белоусова. Также в зоне риска аграрии, малоимущие, пенсионеры, инвалиды, да и в целом все покупатели продуктов питания в стране. И это при том, что Минфин на самом деле хвалится как раз профицитным бюджетом: федеральный бюджет исполнен в январе-июле с профицитом в 2,5% ВВП, по итогам всего года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов ожидает профицит на уровне 1,5-2% ВВП.

Опрошенные "НГ" эксперты подтвердили тезис о доминировании фискального подхода.