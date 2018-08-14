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В Министерстве эконмического развития заявили о поэтапном повышении тарифов ЖКХ
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В Министерстве эконмического развития заявили о поэтапном повышении тарифов ЖКХ 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Первый этап повышения цен запланировано на первое января, второе — на первое июля 2019 года.
Дальнейшее повышение коммунальных тарифов должно быть поэтапным. С такой инициативой выступили в Министерстве экономического развития (МЭР) РФ. Ранее там предложили увеличить тарифы в связи с ростом налога на добавленную стоимость, сообщают РИА Новости. Инициативу направили на рассмотрение Минэнерго, Минстрой и ФАС. По расчетам МЭР, тариф вырастет на 1,7%
Кроме того, ведомство предлагает скорректировать величину индексации с первого июля таким образом, чтобы рост тарифов не превышал целевую инфляцию. В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС с 18% до 20% с первого января 2019 года.
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