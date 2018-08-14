Лавров обвинил США в злоупотреблении долларом

Грубейшее злоупотребление США американским долларом приведет к его ослаблению, может подтолкнуть страны переходить к расчетам в национальных валютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уверен, что подобное злоупотребление грубейшее ролью американского доллара в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать, и все больше и больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, более договороспособных партнеров с точки зрения использования их валют", — заявил он.