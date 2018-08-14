Ещё
Металлурги и химики могут помочь компенсировать выпадающие дивиденды нефтяников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.69
75.85
76.11
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
73.74
+0.24 Золото
1195.89
–0.04 РТС
1074.72
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1387
–0.0304
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Металлурги и химики могут помочь компенсировать выпадающие дивиденды нефтяников 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Мы полагаем, что намерения властей изъять сверхдоходы у металлургов и химиков призваны снизить риски недополученных дивидендов нефтегазовых компаний в будущем. Напомним, что в этом и прошлом году план по доходам от госсобственности не выполнялся: на этот год он сокращен с 379 до 250 млрд руб. из-за рисков невыплаты дивидендов в плановом объеме. Однако мы полагаем, что такая мера в целом может стать негативной для экономики.
Во-первых, несмотря на важность дивидендов, сумма в 500 млрд руб. (которую власти рассчитывают получить) не столь значима в условиях консервативной политики по расходам и уже инициированным мерам по повышению НДС и пенсионного возраста (которые по отдельности дадут больший приток).
Во-вторых, с учетом неопределенности деталей анонсированной А. Белоусовым меры (например, непонятно, останется ли изъятие разовым или станет регулярным) такие действия нанесут вред инвестиционному климату и экономике, в частности, это может привести к решению соответствующих компаний стать непубличными, а также подтолкнуть их к завышению капвложений, занижению доходов и пр., приводя к ухудшению эффективности.
Прайм: последние новости
Nord Stream 2 получила все разрешения для строительства участка "Северного потока-2" в РФ СМИ: РФ хочет ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию В Турции борются с финансовым кризисом, но курс лиры восстановить не удается
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован законопроект о санкциях против России574
Кремль отреагировал на оборонный бюджет США124
Ротшильд предсказал конец существующего мира374
Россия возвращает советское будущее495
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году190
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение