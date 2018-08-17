ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Московского Вексельного Банка».
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 17 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк», — говорится в сообщении.
10 августа ЦБ отозвал лицензию у московской расчётной небанковской кредитной организации «Инновационный расчётный центр».