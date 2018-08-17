Ещё
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.99
75.96
76.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.33
+0.00 Золото
1173.99
–0.11 РТС
1066.51
+0.41
Динамика валют
EUR / USD
17.08
1.1377
–0.0191
03.08
1.1568
16.08
12.08
07.08

ЦБ отозвал лицензию у «Московского Вексельного Банка» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Московского Вексельного Банка».
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 17 августа 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк», — говорится в сообщении.
10 августа ЦБ отозвал лицензию у московской расчётной небанковской кредитной организации «Инновационный расчётный центр».
RT на русском: последние новости
Турция вышла из числа основных держателей госдолга США Американский конгрессмен предложил замену российскому газу для Европы Миссия МВФ посетит Украину в сентябре
Комментарии  Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа доля США в российском госдолге
Россиян лишат контроля над своими данными24
«Рубль не устоит»: Россия готовится к худшему967
Стало известно о сокращениях на Байконуре55
Как Сорос предсказал России сущий ад178
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение