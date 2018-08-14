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Китай обратился в ВТО из-за пошлин США на солнечные батареи
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Китай обратился в ВТО из-за пошлин США на солнечные батареи 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 14 авг — РИА Новости. Китай во вторник обратился в ВТО с иском против США в связи с введенными ранее пошлинами в размере 30% на импорт фотоэлементов и солнечных батарей, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
"Китай 14 августа официально инициировал разбирательство в ВТО в отношении США", — говорится в заявлении.
Отмечается, что введенные ранее США пошлины в 30% на фотоэлементы можно рассматривать не только как нарушение соответствующих соглашений ВТО по обеспечению гарантийных мер и как нарушение законных прав и интересов Китая, они также оказывают серьезное влияние на авторитет и строгость правил и принципов ВТО.
"Мы настаиваем, чтобы США предприняли конкретные действия, уважали правила ВТО, прекратили прибегать к ошибочным действиям, что позволит вернуть соответствующую область торговли в нормальное русло", — отмечает ведомство.
Ранее в этом году офис торгового представителя США сообщил, что президент Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин. Под дополнительные ввозные пошлины попали стиральные машины для домашнего использования, а также фотоэлементы и модули солнечных батарей.
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