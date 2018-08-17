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СМИ: США и Китай готовы к торговым переговорам
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СМИ: США и Китай готовы к торговым переговорам 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: ФИНАМ
Пекин и Вашингтон готовят дорожную карту по снятию взаимных торговых претензий, что предусматривает возможное проведение нескольких раундов переговоров в ближайшее время, передает ТАСС итоги расследования WallStreet Journal.
Как считают журналисты, встреча для этого произойдет «до запланированных на ноябрь встреч президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которые, как ожидается, пройдут в ходе „многосторонних саммитов“.
Напомним, что в последние недели Пекин и Вашингтон обменялись серией резких заявлений и ввели пошлины на ряд товаров для защиты собственных рынков.
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