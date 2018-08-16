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США и Китай готовятся к новому раунду переговоров
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США и Китай готовятся к новому раунду переговоров 

Вести Экономика 53 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 августа — «Вести. Экономика» Китайская делегация отправится в Соединенные Штаты для торговых переговоров в конце августа, сообщает министерство торговли Китая.
Фото: Pixhere
Как сообщает китайское торговое ведомство, переговоры между Пекином и Вашингтоном пройдут по инициативе Соединенных Штатов. Проводить их с американской стороны будет заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпас.
Китайскую делегацию возглавит замминистра торговли КНР Ван Шоувэнь.
Министерство торговли КНР подчеркнуло, что Пекин не приемлет никаких односторонних мер в торговле и выступает против протекционизма, однако приветствует диалог с оппонентом.
“КНР приветствует ведение переговоров и открытие диалога на основе принципов паритета, равенства и добросовестности”, — говорится в сообщении ведомства.
С февраля по июнь Пекин и Вашингтон провели уже четыре раунда переговоров, стремясь устранить противоречия в торговой сфере. Но после последней встрече в Пекине контакты между двумя странами прекратились: они так и не смогли достигнуть какой-либо договоренности. Китайская сторона при этом обозначила предварительные условия для достижения соглашения: КНР настаивает на взаимоуступках и отказа от ведения торговой войны.
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