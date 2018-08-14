Торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень

Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском против Вашингтона, сообщается в заявлении Министерства коммерции КНР.

Иск стал ответом на введенные Соединенными Штатами 30-процентные пошлины на импорт фотоэлементов и солнечных батарей, которые не только нанесли ущерб законным правам и интересам Китая, но и оказали серьезное влияние на авторитет и строгость правил и принципов ВТО, отмечает ведомство.

В заключение министерство призвал американские власти предпринять конкретные действия, уважать и соблюдать правила ВТО, а также перестать прибегать к ошибочным действиям, чтобы вернуть соответствующую область торговли на нормальный уровень.