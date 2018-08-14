Ещё
Торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.04
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.62
–0.08 Золото
1193.78
–0.23 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1338
–0.0354
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском против Вашингтона, сообщается в заявлении Министерства коммерции КНР.
Иск стал ответом на введенные Соединенными Штатами 30-процентные пошлины на импорт фотоэлементов и солнечных батарей, которые не только нанесли ущерб законным правам и интересам Китая, но и оказали серьезное влияние на авторитет и строгость правил и принципов ВТО, отмечает ведомство.
В заключение министерство призвал американские власти предпринять конкретные действия, уважать и соблюдать правила ВТО, а также перестать прибегать к ошибочным действиям, чтобы вернуть соответствующую область торговли на нормальный уровень.
Торговые отношения между США и Китаем обострились в начале 2018 года. Одной из причин стало недовольство президента США Дональда Трампа высоким уровнем торгового дефицита, после чего он заявил о введении протекционистских мер касательно китайских товаров. Страны уже ввели ряд ограничений на импорт в отношении друг друга на общую сумму, превышающую 100 миллиардов долларов.
Последние новости
Беспризорный гусь поступил в университет "Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Американец поссорился с женой и врезался в собственный дом на самолете. Видео
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен216
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть86
Доллар доигрался299
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась133
Ротшильд предсказал конец существующего мира390
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение