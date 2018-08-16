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В КНР назвали сроки нового раунда торговых переговоров США и Китая
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В КНР назвали сроки нового раунда торговых переговоров США и Китая 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Китайские представители посетят США во второй половине августа для продолжения торговых переговоров с американской стороной.
Диалог состоится по инициативе Вашингтона, передает CNN.
Китайскую делегацию возглавит заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Его контрпартнером выступит Дэвид Малпасс, который в американском финансовом ведомстве курирует международные связи. Темы, которые предстоит обсудить чиновникам в ходе дискуссии, не называются.
Напомним, что между США и Китаем существуют серьезные торговые разногласия. Накануне сообщалось, что Пекин готов ввести пошлины на американские товары объемом 160 миллиардов долларов. Таким образом КНР собирается ответить на введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на китайский экспорт.
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