В КНР назвали сроки нового раунда торговых переговоров США и Китая

Китайские представители посетят США во второй половине августа для продолжения торговых переговоров с американской стороной.

Диалог состоится по инициативе Вашингтона, передает CNN

Китайскую делегацию возглавит заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Его контрпартнером выступит Дэвид Малпасс, который в американском финансовом ведомстве курирует международные связи. Темы, которые предстоит обсудить чиновникам в ходе дискуссии, не называются.

Напомним, что между США и Китаем существуют серьезные торговые разногласия. Накануне сообщалось, что Пекин готов ввести пошлины на американские товары объемом 160 миллиардов долларов. Таким образом КНР собирается ответить на введение Вашингтоном 25-процентных пошлин на китайский экспорт.