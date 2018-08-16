Замминистра коммерции КНР посетит США для переговоров по торговым вопросам

ПЕКИН, 16 августа. / ТАСС /. Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь до конца августа посетит США с официальным визитом для переговоров по торгово-экономическим вопросам. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении Министерства коммерции КНР.

"По приглашению американской стороны, заместитель министра коммерции, заместитель представителя КНР на переговорах по международной торговле Ван Шоувэнь в следующей декаде августа во главе делегации отправится в США для ведения торгово-экономическим переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес, с делегацией США под руководством заместителя министра финансов США по международным делам Дэвидом Мелпессом", — говорится в сообщении ведомства.

В нем подчеркнули, что Китай выступает против протекционизма в торговле, а также «не приемлет односторонних торговых ограничительных мер». «КНР приветствует ведение переговоров и открытие диалога на основе принципов паритета, равенства и добросовестности», — указывается в заявлении министерства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня 2018 года лидер объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%, мотивировав данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.