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В РЭЦ рассказали, как достичь целей майского указа по развитию экспорта
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В РЭЦ рассказали, как достичь целей майского указа по развитию экспорта 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках реализации майского указа президента РФ планирует сократить административные барьеры в международной торговле, улучшить логистику и создать эффективную систему финансовой поддержки экспорта, рассказал РИА Новости генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.
Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить финальные варианты национальных проектов и комплексного плана по инфраструктуре до 15 августа.
"Предложения по нацпроекту, которые были сформулированы в рамках проектной мастерской, были направлены на рассмотрение в правительство в конце июня. Сейчас идет обсуждение ключевых механизмов господдержки, благодаря которым будут созданы условия для достижения целей майских указов", — рассказал Слепнев.
Цели и средства
Структура предложенного документа (паспорта национального проекта «Международная кооперация и экспорт») состоит из пяти проектов федерального уровня: промышленный экспорт, экспорт продукции АПК, экспорт услуг, логистика международной торговли и системные меры содействия международной кооперации и экспорта.
Глава государства в майском указе, в частности, поручил правительству увеличить к 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт до 250 миллиардов долларов в год, в том числе объем экспорта услуг — до 100 миллиардов долларов в год. Доля экспорта товаров (работ, услуг) должна составить не менее 20% ВВП страны, а объем торговли между государствами-членами Евразийского Союза — вырасти в 1,5 раза.
Слепнев отметил, что для достижения целей указа РЭЦ совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минсельхозом, Минтрансом и другими органами федеральной и региональных властей должны реализовать ряд мер, например, сократить административные процедуры и барьеры в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля.
Кроме того, необходимо к 2021 году организовать взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, а также создать систему «одного окна», чтобы минимизировать вмешательство контролирующих структур.
Также планируется улучшить логистическую инфраструктуру, модернизировать российские торгпредства и сформировать единую сеть продвижения на международном и региональном уровне и наладить эффективную систему финансовой и нефинансовой поддержки экспорта, заключил Слепнев.
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