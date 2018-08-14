Слушания по иску «Газпрома» к немецкой Uniper пройдут осенью 2019 года

Слушания по иску «Газпрома» к немецкой энергетической компании Uniper о пересмотре контрактной цены на российский газ состоятся в октябре-ноябре 2019 года, говорится в материалах «Газпрома».

«Состав арбитражного трибунала сформирован. График арбитражного разбирательства согласован. Слушания пройдут в октябре-ноябре 2019 года», — отмечает компания.

30 января 2018 года компания «Газпром экспорт» инициировала арбитражное разбирательство против компаний Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH с требованием о пересмотре цены по контрактам на поставку природного газа. Речь [идет] (https://rns.online/energy/Gazprom-podal-isk-k-nemetskoi-Uniper-po-tsene-na-rossiiskii-gaz-2018-02-14/) о пересмотре цены с 1 февраля 2018 года.