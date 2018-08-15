Ещё
Авиабилеты значительно подорожают из-за цен на топливо
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.30
$
66.79
75.75
75.80
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
72.20
+0.00 Золото
1189.53
+0.02 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1326
–0.0334
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Минтранс: авиабилеты могут подорожать из-за роста цен на топливо 

ТК «Звезда»
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Globallookpress
Министр транспорта РФ сообщил, что стоимость авиатоплива может подняться на 30% к концу текущего года.
Министерство транспорта России предложило правительству частично компенсировать авиакомпаниям расходы из-за роста цен на авиатопливо. Таким образом в ведомстве хотят не допустить подорожания билетов.
Министр транспорта Евгений Дитрих прокомментировал данную ситуацию и сообщил, что стоимость топлива может подняться на 30% к концу текущего года. По его словам, это «может оказать оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты».
Предложение Министерства транспорта заключается в разовой компенсации авиакомпаниям расходов на топливо. С помощью субсидий предлагается возместить 22,5 из 50 миллиардов рублей, которые могут потерять предприятия из-за скачка цен.
«Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе», — передает ТАСС слова Дитриха.
Напомним, ранее сообщалось о возможном подорожании цен на авиабилеты за границу, связанном с ростом курса доллара и евро по отношению к рублю, которое может повлечь неблагоприятные последствия для авиакомпаний и туроператоров.
ТК «Звезда»: последние новости
«Северный поток-2» получил все разрешения на строительство в России В Кремле прокомментировали планы Турции вести торговлю с РФ в национальной валюте В США посоветовали Европе, чем можно заменить российский газ
Комментарии5  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар доигрался
Чем обернулся ЧМ для России9
Российский рынок жилья ждет адский рост цен432
Раскрыта цель «улучшения» пенсионной системы155
Ротшильд предсказал конец существующего мира394
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение