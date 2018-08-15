Авиабилеты значительно подорожают из-за цен на топливо

Минтранс: авиабилеты могут подорожать из-за роста цен на топливо

Министр транспорта РФ сообщил, что стоимость авиатоплива может подняться на 30% к концу текущего года.

Министерство транспорта России предложило правительству частично компенсировать авиакомпаниям расходы из-за роста цен на авиатопливо. Таким образом в ведомстве хотят не допустить подорожания билетов.

Министр транспорта Евгений Дитрих прокомментировал данную ситуацию и сообщил, что стоимость топлива может подняться на 30% к концу текущего года. По его словам, это «может оказать оказать существенное влияние на рост цен на авиабилеты».

Предложение Министерства транспорта заключается в разовой компенсации авиакомпаниям расходов на топливо. С помощью субсидий предлагается возместить 22,5 из 50 миллиардов рублей, которые могут потерять предприятия из-за скачка цен.

«Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе», — передает ТАСС слова Дитриха.

Напомним, ранее сообщалось о возможном подорожании цен на авиабилеты за границу, связанном с ростом курса доллара и евро по отношению к рублю, которое может повлечь неблагоприятные последствия для авиакомпаний и туроператоров.