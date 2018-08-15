Россия спрятала госдолг США в офшорах

Эксперты Совета по международным отношениям (CFR) выяснили, что Россия продала не 84 процента казначейских бумаг США, а гораздо меньше, спрятав облигации в офшорах. Об этом говорится в блоге на сайте организации.

«Россия, вероятно, продала только около 45 процентов своего портфеля казначейских облигаций, а не 84 процента, о которых свидетельствовали последние данные Минфина США» — говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 процентов по-прежнему зарегистрированы как российские активы в США, а остальные 39 процентов скрыты в офшорах в Бельгии и на Каймановых островах.

По данным CFR, в апреле и мае этого года владения госдолгом США резко выросли в Бельгии, где расположен банк-депозитарий Euroclear, и на Каймановых островах — на 25 и 20 миллиардов долларов соответственно.

В середине июля сообщалось, что Россия выбыла из списка 33 стран, которые держат больше всего ценных бумаг казначейства США. По информации американского Минфина, сумма облигаций, которыми сейчас владеет Москва, составляет менее 30 миллиардов долларов.

В апреле Россия распродала половину имеющихся ценных бумаг казначейства США на 47,5 миллиарда долларов, оставив долговых обязательств на 48,7 миллиарда. Тогда в рейтинге стран-держателей американских долговых бумаг РФ опустилась с 16-й на 22-ю строчку.