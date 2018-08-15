Нефтяников могут обязать направлять не менее 17,5% добычи на переработку

Минфину и Москва, 15 августа — «Вести. Экономика». Правительство поручило Минэнерго Минэкономразвития изучить возможность введения обязательного требования к нефтяникам направлять 17,5% и более своей годовой добычи на российские НПЗ.

Совещание по этому вопросу провел вице-премьер Дмитрий Козак . Сейчас какие-либо требования по поставкам на НПЗ отсутствуют, сообщает "Интерфакс" . В прошлом году в России добыли 546,8 млн тонн нефти и конденсата, в том числе на переработку пошло 279,9 млн тонн.

Между тем бюджет в 2017 г. потерял 1 трлн руб. из-за субсидий для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов . Но деньги не пропали: нефтекомпании при господдержке увеличили продажи топлива в ЕС и России.

Модернизацию НПЗ в России начали в 2011 г. Государство изменило налогообложение для поощрения производства более экологичных и качественных видов топлива. По прогнозам российской консалтинговой компании Vygon Consulting, объем первичной переработки в России увеличится в этом году на 8 млн тонн до 289 млн тонн.