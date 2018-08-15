Российские семечки помогут «поддержать штаны» порту Латвии

Российские семечки помогут «поддержать штаны» латвийскому порту

Латвийский транзитный порт Liepaja Bulk Terminal надеется поправить дела за счет богатого урожая свеклы и подсолнечника из России.

Как сообщает Sputnik Латвия, член правления порта Liepaja Bulk Terminal Юрий Матвеев сообщил, что засушливое лето в 2018 году станет причиной неурожая у латвийских фермеров, в результате чего серьезно снизится и транзит через латвийские порты, передает РИА «Новости»

По словам Матвеева, хороший урожай поздних культур в России поможет латвийскому порту.

«Урожай подсолнечника в России должен быть хороший, может быть, даже очень хороший, этот сегмент будет «поддерживать наши штаны», скажем так. Урожай сахарной свеклы тоже будет не хуже, чем в прошлом году. Эти культуры поздние, их будут убирать только в сентябре, на них надежда есть. Будем стараться выживать», — заявил Матвеев.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские порты в Прибалтике оставляют страны Балтики без российских грузов.

В августе прошлого года на заседании латвийско-российской межправительственной комиссии Латвия призвала Россию продолжать использовать латвийские порты для перевозки грузов, несмотря на развитие собственных портов.

Напомним, в апреле латвийские СМИ сообщали, что порты Латвии будут осуществлять транзит российского зерна только в течение ближайших трех–пяти лет.