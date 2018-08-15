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Российские семечки помогут «поддержать штаны» порту Латвии
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Российские семечки помогут «поддержать штаны» латвийскому порту 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: portofliepaja.lv
Латвийский транзитный порт Liepaja Bulk Terminal надеется поправить дела за счет богатого урожая свеклы и подсолнечника из России.
Как сообщает Sputnik Латвия, член правления порта Liepaja Bulk Terminal Юрий Матвеев сообщил, что засушливое лето в 2018 году станет причиной неурожая у латвийских фермеров, в результате чего серьезно снизится и транзит через латвийские порты, передает РИА «Новости».
По словам Матвеева, хороший урожай поздних культур в России поможет латвийскому порту.
«Урожай подсолнечника в России должен быть хороший, может быть, даже очень хороший, этот сегмент будет «поддерживать наши штаны», скажем так. Урожай сахарной свеклы тоже будет не хуже, чем в прошлом году. Эти культуры поздние, их будут убирать только в сентябре, на них надежда есть. Будем стараться выживать», — заявил Матвеев.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские порты в Прибалтике оставляют страны Балтики без российских грузов.
В августе прошлого года на заседании латвийско-российской межправительственной комиссии Латвия призвала Россию продолжать использовать латвийские порты для перевозки грузов, несмотря на развитие собственных портов.
Напомним, в апреле латвийские СМИ сообщали, что порты Латвии будут осуществлять транзит российского зерна только в течение ближайших трех–пяти лет.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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