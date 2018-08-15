Повторение кризиса 1998 года назвали неизбежным

Биржевые аналитики Business FM: назревает масштабный кризис, схожий с азиатским 1998 года

Конгресс США опубликовал законопроект по новым санкциям. Официальная версия отличается от ранее опубликованной на одну страницу. Там сказано, что санкции могут быть введены против любого финансового инструмента со сроком погашения более 14 дней, который американский президент посчитает российским госдолгом.

Рынок практически не отреагировал на эту публикацию. По словам аналитиков, все ждут, в каком виде документ будет принят в итоге. Но кроме санкций есть чего опасаться. Биржевые аналитики Business FM уже давно говорят о назревающем масштабном кризисе, который напомнит азиатский 1998 года.

Начнем с Турции, где главная причина падения лиры — вовсе не Трамп, а растущий дефицит торгового баланса. А его причина — высокие цены на нефть, которую Турция полностью закупает, как и газ. По мнению аналитика Business FM Владимира Левченко , такая же картина складывается и в Индии.

Если вслед за Турцией последуют другие еще более крупные страны, дело может кончиться бегством капитала со всех развивающихся рынков в доллар и резким падением цен на сырье. Выживет ли после этого рубль?

Евгений Коган , управляющий директор компании «Московские партнеры»: «Турция — это не первая страна, у которой начались проблемы после того, как начали подниматься процентные ставки в Америке, и капитал уже давно, уже последние полгода, перетекает на рынок прежде всего США, идет укрепление глобально доллара против всех остальных валют, особенно тенденция усилилась в последние месяц-два. Может быть, за Турцией последует кто-то еще. В принципе, абсолютно не исключено. Дальше будут трещать те рынки, где есть накопленные проблемы, дисбалансы, большой долг. Самое интересное, что для России вся эта ситуация, как ни странно, вполне комфортна: рубль, да, он проседает, но по другим причинам — санкционным».

Другой пузырь — акции американских технологических компаний. Они растут, и никто не знает, где конец. Но если пузырь лопнет, это опять-таки всеобщий финансовый кризис. Который, даже если все происходит в Америке, приводит к бегству в доллар в первую очередь. С другой стороны, лопнувший пузырь мог бы стать подарком миру, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций: «Текущая капитализация северо-американских компаний, безусловно, показывает, что они находятся в маниакальном состоянии. Это так, но это не будет являться серьезной проблемой для мира, поскольку это финансовый пузырь, а не пузырь, обеспеченный активами и масштабными кредитами. Наоборот, это может быть все очень хорошо для окружающего мира, потому что если это будет масштабный крах, то в таком случае федеральная резервная система будет вынуждена сменить курс на мягкую денежно-кредитную политику, а это именно то, что нужно миру, потому что мир живет хорошо, когда в США мягкая денежно-кредитная политика».

Наконец, популярна теория, что удары Трампа то по одному рынку, то по другому базируются не столько на политике, сколько на ожидании того, что все теперь побегут именно на стабильный американский рынок и в вечнозеленый доллар. Но зачем это Трампу?

Евгений Надоршин , главный экономист ПФ «Капитал»: «Сложно сказать, зачем бы Трампу накачивать американский рынок в краткосрочной перспективе большим количеством спекулятивного и тоже краткосрочного, скорее всего, капитала. Один из любимых тезисов Трампа, что доллар слишком дорог. Я не думаю, что Трамп хотел бы загнать рынок американских акций и облигаций за счет такого срежиссированного притока капитала еще выше просто для того, чтобы, когда стало понятно, что краткосрочные меры закончились, и они не принесли ничего хорошего, или то хорошее, что они принесли, уже выдохлось, и теперь нужно предлагать что-то еще, а этого никто не прорабатывал и не собирается. Вот тут, соответственно, получить полномасштабный кризис, мне кажется, было бы совершенно некорректно».

Но еще не известно, что может приготовить Китай. Ясно одно: осень будет неопределенной для рубля. А значит, можно как потерять, так и выиграть.