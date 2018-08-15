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Турция вступила в торговую войну с США
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Турция вступила в торговую войну с США 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: Reuters
Турция увеличила размер ввозных пошлин на ряд американских товаров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальную газету страны T. C. Resmi Gazete.
Президент страны Тайип Эрдоган подписал указ, которым пошлины на легковые автомобили увеличиваются на 120 процентов, алкоголь — на 140 процентов, на табак — на 60 процентов, косметические изделия — до 60 процентов. Вице-президент Турции Фуат Октай написал в своем Twitter, что страна пошла на такой шаг «в ответ на преднамеренные нападения администрации США на нашу экономику».
10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, — ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы спасти национальную валюту. Курс лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.
Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.
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